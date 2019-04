Anrainer kämpft gegen Grillzonen am Donaukanal

„Das ist der größte Wahnsinn, den es gibt“, warnt Georg Pausch vor dem Projekt. Für die Anrainer spricht vieles gegen Abende mit Cevapcici und Bier an den Ufern des Kleinods. Nicht nur menschliche Bewohner, auch Biber, Enten, Schwäne und Graureiher sind in den grünen Auen heimisch geworden. „Die Leute gehen hier spazieren, treffen sich. Sollten Gelage ähnlich denen auf der Donauinsel veranstaltet werden, ist Schluss mit der Ruhe“, so Pausch.