Polizeibeamte zeigen für Schüler vollen Einsatz

Gruppeninspektor F. von der nahe gelegenen Dienststelle hält für eine aus der Linie 35A gestiegene Gruppe an Volksschülern den Verkehr an der Kreuzung Krottenbachstraße/Gustav-Pick-Gasse an. „Die Kinder passen sehr brav auf“, lobt er die Kleinen. Er selbst klärt die Schüler im Verkehrsunterricht an jener Kreuzung über die Gefahren des Schulweges auf. Und die sind beim Lokalaugenschein der „Krone“ Freitagmorgen - trotz aller Disziplin des Nachwuchses - nicht zu übersehen. Der Berufsverkehr nimmt zu, zusätzlich spuckt der Bus im Minutentakt Schüler der Krotti-Schule, aber auch Kindergartenkinder aus.