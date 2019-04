Surface Headphones: 400-Euro-Kopfhörer im Test

Fazit: Hoher Tragekomfort, solider Klang, eingängige Bedienung, gute Verarbeitung, lange Laufzeit: Es gibt wenig, was man an den Surface Headphones nicht mögen könnte. In dieser Preisklasse hat man freilich auch gewisse Ansprüche. Gerade beim Klang oder der Geräuschunterdrückung gibt es aber Spezialisten, die noch etwas mehr können. Trotzdem ist Microsofts Kopfhörer ein guter Allrounder und nicht nur für Nutzer der gleichnamigen Computermarke ein wohlklingender Begleiter.