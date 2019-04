Mann rammte sich Fleischhaken in Fuß

So wie immer war der Arbeiter aus Ungarn via Heiligenkreuz zum Job in einem fleischverarbeitenden Betrieb in der Steiermark gefahren. Nach dem Zerlegen von Schweinehälften kam es in dem Werk in Jagerberg plötzlich zu einem Zwischenfall mit bösen Folgen. Beim Aufhängen von Sauschultern auf dem sogenannten Christbaum, wie es im Arbeiterjargon heißt, rutschte dem 42-Jährigen ein schweres Stück Fleisch vom Haken. Blitzschnell griff er danach. Damit nahm das Unheil seinen Lauf. Der Ungar rammte sich den spitzen Haken, an dem die Schweinehälfte befestigt war, in die Wade.