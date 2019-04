Klasnic bedauert „Detschn“ für ihre Kinder

Nachdem die ehemalige steirische ÖVP-Landeshauptfrau und jetzige Opferschutzanwältin Waltraud Klasnic in einem Interview eingestanden hatte, ihren Kindern seinerzeit Ohrfeigen verpasst zu haben, gingen die Wogen hoch. Stein des Anstoßes ist vor allem, weil sie die „flotten Detschn“ dezidiert als „nicht Gewalt“ bezeichnet hatte. Sie habe eine ehrliche Antwort gegeben, meinte sie nun am Freitag: „Natürlich“ bedauere sie ihre „damalige spontane Handlung“, so Klasnic.