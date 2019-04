Die Top-Tipps für das Wochenende in Wien

#Marriot‘s Cheesecake Tasting

Am Samstag lockt das Marriot Hotel alle Naschkatzen in sein Haus. Beim legendären Cheesecake Tasting kommen alle Schleckermäulchen voll auf ihre Kosten. Bei freiem Eintritt und ohne Reservierung kann man die sechs neuen Spitzenkreationen des Nobelhotels kosten - und eine Bewertung abgeben. Das Motto lautet First come, first serve - also am besten gleich zu Beginn um 12 Uhr vorbeischauen.

Wo: 1., Parkring 12a