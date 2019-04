Diese Tapeten verleihen Räume das gewisse Etwas

Tapeten sind wieder angesagt! Richtig gelesen - ab sofort bemalen wir unsere Wände nicht mehr, sondern bekleben sie wieder. Allerdings etwas anders als zu den Hochzeiten der Wandverkleidung: Denn während man früher das ganze Zimmer tapeziert hat, gestaltet man heute Ecken oder einzelne Wände. Selbst verschiedene Tapeten kann man in einem Raum miteinander kombinieren.



Sehr schön wirkt eine gemusterte zu einer unifarbenen. Dabei sollten man unbedingt darauf achten, dass sich eine Farbe aus dem Print an einer anderen Wand wiederholt. So lassen sich auch optisch Bereiche abtrennen, verbinden oder hervorheben. Wer sich mit der Wanddeko austoben möchte, für den sind kleine Räume ideal. An ihnen wirkt der „all-over-Look“ am besten. Wir haben einige Inspirationen für Sie vorbereitet: