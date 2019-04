HIER erklärt Bickel emotional sein Aus bei Rapid!

Negativ in Erinnerung bleibe für ihn, dass es in seiner Amtszeit nicht gelungen sei, „die erforderliche Konstanz in der sportlichen Performance zu entwickeln“ - auch betreffend die wichtige Position des Cheftrainers habe man zu viele Wechsel vornehmen müssen. Immerhin sei er aber von seiner letzten Entscheidung Didi Kühbauer überzeugt. Positiv erachtet es der Schweizer, dass es ihm gelungen sei, in jeder Transferperiode einen „teilweise deutlichen Überschuss erwirtschaftet“ und viele Schlüsselspieler langfristig an den Klub gebunden zu haben.