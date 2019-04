Juventus könnte am Wochenende Meister werden

Juventus Turin könnte bereits am Wochenende zum insgesamt 35. Mal als italienischer Fußball-Meister feststehen! Sollte „Juve“ das Samstag-Heimspiel (18 Uhr) gegen den Tabellenvierten AC Milan gewinnen und Verfolger SSC Napoli in der 31. Runde am Sonntagabend (20.30 Uhr) zu Hause gegen Genoa verlieren, dann wären die Turiner schon am 7. April zum achten Mal en suite Serie-A-Champion.