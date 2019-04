Kanzler: „Dulde keine neonazistischen Umtriebe“

Sellner - der sich offiziell „verbittet“, als Nazi oder Neonazi bezeichnet zu werden - holt nun ein weiterer Teil seiner Vergangenheit ein. Die „Kleine Zeitung“ zitiert aktuell aus einem Polizeiprotokoll, das belegen soll, dass der nunmehrige Identitäre früher in einschlägige Aktivitäten verwickelt war: Er habe demnach 2006 Hakenkreuz-Plakate an der Außenmauer einer Synagoge in Baden bei Wien angebracht. Der Wiener (damals 17 Jahre jung) und ein weiterer Verdächtiger hätten sich laut Bericht geständig gezeigt - Sellner habe schließlich 100 Stunden am jüdischen Friedhof in Baden Hilfsarbeiten verrichten müssen.