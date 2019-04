Mit diesen Themen will SPÖ „starkes Plus“ holen

Zweite Hälfte wird am 9. Mai präsentiert

Die Plakatkampagne der SPÖ hat aber auch weitere Schwerpunkte: „Zusammenhalten oder spalten?“ bzw. „Schützen oder privatisieren?“ sind die anderen Slogans zu aktuellen politischen Themen. Schieder ist auf den Plakaten noch nicht zu sehen. 1200 Flächen wurden dazu in ganz Österreich angemietet. Die zweite Welle soll am 9. Mai präsentiert werden.