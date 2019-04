Zug entgleist: Schaden noch größer als angenommen!

Der Schaden nach dem Zugunglück am Donnerstag auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Wien-Donaustadt mit 16 Verletzten ist größer als zunächst angenommen und beträgt nach einer ersten vorläufigen Schätzung rund zwei Millionen Euro. In der Summe seien Schäden an der Infrastruktur und an der Garnitur inkludiert. „Es müssen rund 80 Meter Schiene ausgetauscht werden“, berichtete ÖBB-Sprecher Daniel Pinka. Die Aufräumarbeiten werden daher vermutlich bis in die Nacht auf Mittwoch andauern.