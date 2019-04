Martin Ferdiny: „Ich lass mich gerne fallen“

Wann kam der Wunsch, in die Tiefe zu stürzen?

Ein Klassiker. Das war ein Gutschein für einen Tandemsprung zu meinem 40. Geburtstag. Und dann bin ich völlig darauf reingekippt, hab den Schein gemacht. Man kann das Leben in zwei Teile einteilen: In jenen vor dem ersten Freifall und jenen, der danach kommt. Das ist eine neue Dimension.