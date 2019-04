Finale im Viola Park: Kraetschmer übel beleidigt!

Seit Donnerstag steht es nun endgültig fest: Das Finale des ÖFB-Cups zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien wird wie geplant am 1. Mai in der Generali-Arena der Wiener Austria (Viola Park) stattfinden. Ein Umstand, der den Verantwortlichen von Rapid wenig Freude bereitet. Auch Austria-Anhänger sind nicht begeistert, dass nun ausgerechnet der Erzrivale in Favoriten um den Cup-Titel kämpft. Ein Transparent gegen Austrias Markus Kraetschmer, das auf einer Brücke über der A23 (Südosttangente) hängt, sorgt nun für Aufsehen.