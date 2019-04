„Mein Ziel ist das A-Team“

Im Herbst 2018 durfte er in Wattens die ersten zwei Minuten für Liefering in der Zweiten Liga spielen, unter Trainer Gora ist er im Frühjahr gesetzt. „Junior ist ein gutes Beispiel, dass sich Einsatz in der Akademie auszahlt, man seine Chance bekommt“, erklärt Gora. Die nächsten Ziele? „Ich möchte zehn Tore im Frühjahr machen und mich langfristig für Red Bull Salzburg empfehlen“, sagt Junior, der als gläubiger Christ täglich betet und viel Kraft in seinem Glauben findet. Und: „Ein großer Traum ist es auch, eines Tages für das ÖFB-A-Team aufzulaufen.“