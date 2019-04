Bayern-Devise vor Hit: „Vergessen und löschen“

In 205 Ländern zu sehen

Die Partie wird in 205 Länder übertragen, 16 internationale TV-Sender berichten mit eigenen Teams aus der Allianz Arena. 25 Kameras für die Übertragung bedeuten neuen deutschen Bundesliga-Rekord. So brisant war der deutsche „Clasico“ schon ewig nicht. Im April sind die Bayern normal schon fast Meister, ein derart enges Rennen sieben Runden vor Schluss gab’s zuletzt vor neun Jahren.