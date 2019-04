Drogenpaar: Sturmgewehr weckt Erinnerungen an Mord

Bei der Hausdurchsuchung hatten die Fahnder das Sturmgewehr der Marke Colt zerlegt in einem Waffenkoffer entdeckt. Es war zusammen mit anderen Waffen und Drogen in einem Container versteckt. Weil das Kaliber ident sein soll mit jenen Projektilen, die vor knapp vier Jahren einen 47-Jährigen im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf das Leben gekostet hatten, hofften die Polizisten auf eine heiße Spur in diesem weiterhin ungeklärten Mordfall.