Vertrauensindex: Kurz mit Abstand an der Spitze

Punkte-Stillstand bei Rendi-Wagner

Was die Opposition angeht, ist die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) mit einem Pluswert von 11 die vertrauenswürdigste Repräsentantin. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner blieb angesichts andauernder interner Reibereien mit plus 8 praktisch gleich, die gerade in Babypause befindliche NEOS-Frontfrau Beate Meinl-Reisinger verbesserte sich leicht von plus 1 auf plus 3.