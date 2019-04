Diese heldenhafte Aktion rettet Surfer das Leben

Bange Momente in Nazare, dem am meisten berüchtigten Surfspot in Portugal: Eine Riesenwelle brachte genau dort Surfer Salvador Villas Boas schlimm zu Fall. Ausgerechnet in einem Sturzbereich, wo ihn das Wasser auf die Felsen drücken hätte können. Eine heldenhafte Aktion (Video oben) von Jetski-Retter Ramon Laureano rettete dem Sportsmann das Leben …