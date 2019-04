Nervenstarke Spitz nach Kampf in der Finalrunde

Im Wissen, dass sie mit einem weiteren Fehler ihre Finalchancen wohl endgültig verspielt hat, behielt die 18-Jährige aber lange die Nerven. Auf der 15 (Loch 6) verlor sie dann aber doch einen weiteren Schlag und rutschte damit über die Marke der Top-30, die am Samstag an der legendären Magnolia Lane mit dabei sein dürfen. Erst ein Birdie am Schlussloch, einem Par fünf, sicherte der nervenstarken Spitz dann als geteilter 21. aber noch den Platz im Play-off. Elf Mädchen traten dazu an, neun waren gleich am ersten Extraloch - der zehnten Spielbahn - dank „Par“ durch. Darunter auch Spitz. Die Österreicherin quittierte das mit einer „Faust“.