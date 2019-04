Startschuss für großes Namensrätsel bei Salzburg

Weshalb in Salzburg das Rätselraten um die Rose-Nachfolgekandidaten jetzt so richtig losgeht: Logisch betrachtet wäre LASK-Coach Oliver Glasner ein heißer Tipp. Der dürfte aber andere Pläne (gehabt) haben. Weil er im vergangenen Sommer nicht „Co“ von Ralf Rangnick bei Leipzig werden wollte. Den Job hat bis Sommer übrigens Jesse Marsch inne. Der US-Ami könnte nach dem „Lernjahr“ unter dem Leipzig-Boss in Salzburg landen.