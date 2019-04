Sevilla hofft weiter auf Champions-League-Quali

Der FC Sevilla hat am Donnerstagabend in der spanischen Meisterschaft einen wichtigen 2:0-Heimsieg über Alaves gefeiert. Damit zogen die Andalusier, für die Roque Mesa (41.) und Pablo Sarabia (80.) trafen, mit dem Tabellenfünften Valencia, der am Mittwochabend einen 2:1-Heimerfolg über Real Madrid geschafft hatte, nach Punkten gleich.