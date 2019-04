Salzburg ist kein Bittsteller mehr

Salzburgs Cheftrainer der jüngsten Vergangenheit haben das vorgezeigt: Roger Schmidt, der gestern übrigens Schalke absagte, kam über Salzburg zu Leverkusen, verdient mittlerweile in China Millionen. Adi Hütter liegt mit Frankfurt auf Champions League-Kurs, ist die Trainer-Überraschung in der deutschen Bundesliga. Obwohl glücklos bei den Bullen, bleibt Peter Zeidler ein gefragter Mann, steht aktuell bei St. Gallen im Sold. Double-Trainer Oscar Garcia unterschrieb nach eineinhalb Jahren an der Salzach bei St-Étienne und Olympiakos Topverträge. Und wie es bei Marco Rose weitergeht, ist sonnenklar.