Hammergruppe für unser U17-Team bei der EM

Die Auslosung für die EM-Endrunde hat Österreichs U17-Nationalmannschaft am Donnerstagabend in Dublin eine wahre „Hammergruppe“ beschert. Das Team von Manfred Zsak trifft bei der Endrunde in Gruppe D auf Spanien, Italien und Deutschland. Die UEFA-U17-EURO 2019 findet vom 3. bis 19. Mai in Irland statt.