Abgebrochener Spiegel entlarvte Fahrerflüchtige

Wie bereits am 31. März berichtet, wurde in Andrichsfurt eine Radfahrerin von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Die Unfalllenkerin beging Fahrerflucht. Im Zuge von umfangreichen Erhebungen konnte am Donnerstag die Lenkerin ausgeforscht werden. Ein Rückspiegel, den sie an der Unfallstelle verloren hatte, passte zu ihrem Wagen.