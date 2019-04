Rohrbacher wollte um 1400 Euro Finca auf Ibiza

Ein 33-jähriger aus Rohrbach fand am 25. März 2019 auf einer Internetplattform ein Angebot für eine Finca auf Ibiza um 1.400 Euro und da er dies für ein sehr günstiges Angebot hielt, schrieb er sofort ein Mail an die angebliche Vermieterin. Diese schickte ihm auch sogleich eine Rechnung über den Betrag von 1.400 Euro. Der Mann überwies noch am selben Tag per Banküberweisung diesen Betrag.