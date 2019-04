Dieser General will Libyen vom Terror „befreien“

Sie brachten unter anderem Ölquellen unter ihre Kontrolle. Unterstützt wird Haftar von Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Russland. „Heute vollenden wir (...) unseren siegreichen Marsch, den Marsch des Kampfes“, sagte Haftar am Donnerstag in einer Audiobotschaft mit dem Titel „Operation zur Befreiung von Tripolis“. „Heute kommen wir den Rufen unserer Angehörigen in unserer teuren Hauptstadt nach, wie wir es ihnen versprochen haben.“