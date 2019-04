Einfamilienhäuser verschwinden aus Stadtbild

Graz ist in den letzten 15 Jahren um 60.000 Einwohner gewachsen - das entspricht einer Kleinstadt. Bauland ist mittlerweile rar. Seit Kurzem müssen immer öfter Einfamilienhäuser großvolumigen Bauprojekten weichen. So zum Beispiel in der Pirchäckerstraße in Webling, wo am Donnerstag der Spatenstich erfolgte.