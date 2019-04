In Haus wird gebaut: Kaibling lockt Luxus-Gäste

>Die einzelnen Chalets bzw. Suiten werden an Investoren verkauft, sie müssen sie aber zur Vermietung an die Alps Residence Holidayservice GmbH (hat ihren Sitz am Kreischberg) weitergeben. „Eine Nutzung als Zweitwohnsitz ist weder von uns beabsichtigt noch behördenseitig gestattet“, betont Almdorf-Geschäftsführer Arneth.

>Investoren können sich laut Arneth „nach der Anlaufphase“ vier bis fünf Prozent Jahresrendite erwarten.

>Die Firma Almdorf hat in der Steiermark bisher das Feriendorf in der Münichtal-Siedlung in Eisenerz und das Almdorf Hohentauern umgesetzt, zwei weitere Projekte sind in Planung.