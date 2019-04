78-Jähriger wurde in seinem Auto beraubt

Bereits in der Vergangenheit wurden ältere Herren in Kärnten von Diebinnen bestohlen. Am Donnerstag schlugen gleich drei zu. In Feldkirchen und Radenthein haben Frauen Bargeld mit einem Trick erbeutet. In Villach ging eine Südländerin noch weiter; sie beraubte einen gehbehinderten 78-Jährigen.