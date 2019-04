Wo in der Steiermark Osterfeuer erlaubt sind

Während in den so genannten Sanierungsgebieten der Bezirke Deutschlandsberg, Graz-Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz, Südoststeiermark, Voitsberg und Weiz immerhin zweimal im Jahr (Ostern und Sommersonnenwende) Feuer erlaubt sind, gilt in Graz seit vielen Jahren ein komplettes Verbot.