Fall Martinsbühel: „Es wühlt die Menschen auf“

Aus Glutnestern entstehen neue Brände

Will man mit der Kommission in Kontakt treten, funktioniere das über den Opferschutz des Landes. Von dort werden alle Anfragen an die Leiterin der Kommission, Margret Aull, weitergeleitet. Auch sie betonte noch einmal, dass man an der Zusammenarbeit mit Betroffenen und Angehörigen sehr interessiert sei. Es bleibt nun also zu hoffen, dass die offenen Fragen bald bestmöglich beantwortet werden. Denn eines sei sicher: Das Feuer rund um den Martinsbühel lässt sich nun nicht mehr so leicht austreten.