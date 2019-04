Defekt bei neuem Handy bereitete Wiener Ärger

Beim Auspacken seines neuen Handys, für das er eisern gespart hatte, stellte der Sohn von Bianca B. fest, dass das Display defekt war. Mutter und Sohn wandten sich mit der Bitte um Tausch des Geräts an den Mobilfunkanbieter, wo das Smartphone im Zuge einer Vertragsverlängerung gekauft wurde. „Man verwies uns nur lapidar an den Hersteller“, so die verärgerten Wiener. Der Hersteller reparierte das Handy letztlich auch, doch vom Service ihres langjährigen Anbieters war Frau B. enttäuscht, weshalb sie der “Krone“ schrieb.