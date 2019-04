Nach Diebstahl: Grazer bekam neuen Rollstuhl

22 Kilo schwer war der Rollstuhl, den ein Unbekannter in der Weihnachtszeit des Vorjahres vom Balkon der Erdgeschoß-Wohnung des Grazers Bernhard Schmelzer stahl. Den Zweit-„Rolli“ benutzte der Mann zum Duschen oder an Regentagen. Ein neuer Rollstuhl war ihm zu teuer, daher wandte er sich verzweifelt an die „Krone“.