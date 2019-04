Liverpool zahlte über 51 Millionen Euro an Berater

Englands Erstligisten haben im vergangenen Jahr die kombinierte Rekordsumme von 304,5 Millionen Euro an Spielerberater ausbezahlt. Die für den Zeitraum zwischen 1. Februar 2018 und Jänner 2019 geltenden Zahlen gab der englische Fußball-Verband am Donnerstag bekannt. Am meisten ließ sich Liverpool die Dienste der Agenten kosten.