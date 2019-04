In diesen Fällen sagen wir Danke!

Verschwundenes Post-Paket

Ein Geschenkpackerl hatte Oliver V. vor Weihnachten per Einschreiben an seine Tochter geschickt. Leider kam dieses aber nie bei der Tochter an. Auf Anfrage bei der Post teilte man dem Wiener mit, dass die Sendung verschwunden sei. „Meine Tochter ist natürlich sehr enttäuscht, dass sie ihr Weihnachtsgeschenk bis heute nicht erhalten hat“, erklärte der Leser der Ombudsfrau. Die Österreichische Post hat auf unsere Bitte hin den Fall geprüft: Da das Paket beschädigt war, habe man es an die Post-Fundstelle geschickt. Es sei dort aber leider nie angekommen. Der Schaden wird Herrn V. deshalb ersetzt, als Trostpflaster erhält er einen Post-Gutschein.