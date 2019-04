2016 ist „Schicksalsjahr“ für SPÖ-Stadtchef Luger

Negatives Rekordjahr bei Verjährungen

Daher, so der Rechnungshof: „Die Mitte 2016 nicht getroffene Veranlassung, Personal aufzustocken, führte in weiterer Folge zu weiteren Verjährungen“, mitverursacht von Luger und von Spitzenbeamten. Und das gerade 2016 im Ausmaß eines Negativrekords: In jenem Jahr verjährten 314 Strafverfahren wegen Untätigkeit der Behörde, mehr als in jedem anderen der untersuchten Jahre 2010 bis 2017. Auf diese Zahl kam man allerdings erst bei nachträglichen Erhebungen im Zuge diverser Prüfungen der Abteilung.