Dritter steirischer Notarzthubschrauber

24 Stunden bereit

„Der Christophorus 17 wird Menschenleben retten und dafür sorgen, dass die Patienten rasch in das geeignete Krankenhaus kommen“, so Schickhofer. Die Maschine ist grundsätzlich für Einsätze in der Nacht vorgesehen, soll aber auch tagsüber als Verstärkung des bestehenden Teams fungieren, also rund um die Uhr einsetzbar sein.