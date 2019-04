„Zuschauen ist viel schlimmer“

65 Partien hatte Fabio Strauss für die Admira in zwei Jahren absolviert, kam in der Bundesliga, im ÖFB-Cup und in der Europa-League-Quali zum Einsatz. Aber seit dem 20. Juli 2018 ist der Salzburger außer Gefecht. Im „Krone“-Gespräch verriet der 24-Jährige, wie er mit der Reha zufrieden ist, wann er sein Comeback plant und warum sein Vertrag noch nicht verlängert ist.