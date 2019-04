Das LG V40 im Test: Unverschuldet unpopulär!

Der südkoreanische IT-Riese LG hat in den letzten Jahren als Smartphone-Hersteller kontinuierlich an Popularität verloren und wird immer stärker von neuen Rivalen aus China verdrängt. Die geringe Beliebtheit von LG-Smartphones zeigt sich an ihrer Preisentwicklung: Die Preise fallen in aller Regel besonders schnell auf ein erträgliches Maß. Aber woran liegt das, baut LG schlechte Geräte? Wir haben es mit dem aktuellen Flaggschiff V40 getestet.