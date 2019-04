Baumarkt verweigerte Rücknahme von Bohrern

Einen Bohrhammer sowie einen Satz mit Bohrern hatte Bernhard W. Mitte Februar bei einer großen Baumarkt-Kette gekauft. Einen Tag später wollte er die Produkte unbenutzt wieder zurückgeben. Was beim Bohrhammer problemlos klappte. Den Bohrsatz wollte der Mitarbeiter jedoch nicht zurücknehmen. Dieser sei benutzt, würde von niemandem mehr gekauft. „Ich habe den Bohrsatz, so wie er mir ausgehändigt wurde, wieder mitgebracht“, beteuerte Herr W. Er hatte sich über den Vorwurf des Verkäufers so geärgert, dass er sich schließlich an die „Krone“ wandte.