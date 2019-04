Höherer Blutzoll auf Straßen droht

Es war gegen 7.30 Uhr in der Früh, als es gestern zwischen Tattendorf und Pottendorf im Bezirk Baden zu der folgenschweren Kollision kam. Die 26-Jährige war mit ihrem Pkw in einer leichten Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite geraten. Der Lenker des entgegenkommenden Lastwagens versuchte zwar noch auszuweichen, aber es war zu spät: Der Pkw wurde von der Straße geschleudert, die junge Frau hinter dem Steuer eingeklemmt. Mögliche Unfallursache: Die aufgehende Sonne könnte die Lenkerin geblendet haben. Feuerwehr und Rettung waren binnen kurzer Zeit zur Stelle. Die Einsatzkräfte bargen das Unfallopfer und begannen sofort mit der Reanimation. Doch der Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod feststellen. Tief bestürzt ist man in Traiskirchen, wo die Verunglückte als Sanitäterin tätig war.