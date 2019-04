Traktorbande an Grenze gestoppt

Ein weiterer Versuch scheiterte. Danach hätten noch drei Traktoren an denselben 32-jährigen Bandenboss überstellt werden sollen. Seine Festnahme war bereits angeordnet, als er im Auto mit drei Komplizen von Beamten der Polizeiinspektion in Nickelsdorf angehalten wurde. Alle vier gestanden. Ein fünfter Rumäne (27) steht im Verdacht, beteiligt gewesen zu sein. Haftbefehl! „Die Traktoren waren in Waldstücken zwischengebunkert. Die Täter hatten Typenschilder und Fahrzeugpapiere gefälscht“, heißt es.