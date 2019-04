7000 Pakete täglich werden verschickt, 1,8 Millionen Kunden in 155 Ländern bedient und in 15 Sprachen betreut: Das Online-Handel-Unternehmen Niceshops in Paldau ist die steirische Antwort auf Amazon. Am Donnerstag wurde ein 11.000 Quadratmeter großer Zubau präsentiert. Die Zahl der Mitarbeiter soll auf 300 steigen.