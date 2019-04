Lustige Suche nach dem Goldenen Ei im Tierpark

Am 21. April (Ostersonntag) findet wieder die beliebte „Suche nach dem Goldenen Ei“ statt. 20 Goldene Eier werden im gesamten Tierpark-Areal versteckt – hinter jedem Ei verbirgt sich auch ein toller Preis. Und: Das Maskottchen, Löwe „Leon“ verteilt an die ersten 150 Kinder Überraschungseier an der Hauptkassa. Also: hinkommen und mitsuchen!