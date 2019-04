Viel gelobte Automatik bekommt einen Nachfolger

Kaum eine andere Übersetzung arbeitet so schnell, so unauffällig, so geschmeidig. Seit der Premiere vor zwölf Jahren im 7er-BMW haben die Friedrichshafener das Getriebe bereits in zweistelliger Millionenauflage verkauft - unter anderem an VW, Aston Martin, Honda, Jaguar Land Rover und Fiat-Chrysler. Die Technik wurde im Laufe der Zeit kontinuierlich verbessert, gerade erst ist die Produktion der dritten Generation angelaufen. Die wird für die zahlreichen chinesischen Kunden wie Great Wall, BAIC, Brilliance oder Dongfeng zukünftig, neben den Werken in Saarbrücken und Gray Court (USA), auch vor Ort in Shanghai gefertigt.