„Debit Mastercard“ erlaubt Einkäufe im Internet

„Wir haben 2,4 Millionen Kunden, von diesen haben 1,4 Millionen keine Kreditkarte“, will Erste-Manager Ertan Piskin allen die Möglichkeit zum Online-Shoppen bieten. Weiterer Vorteil: Die Kunden können weltweit in allen 47 Millionen Geschäften, Restaurants etc., die die Bezahlung per Mastercard erlauben, die Erste-Bankomatkarte verwenden. Wer die neue Karte schnell haben möchte, kann die alte in den Filialen kostenlos umtauschen lassen.