Formel E in Österreich: Wien steht unter Strom!

Und meint damit vor allem den Ostermontag - am 22. April 2019 wird erstmals ein Formel-E-Bolide in Österreich auf dem Ring Vollgas geben, bei einem Show-Event zeigen, was mit Strom möglich ist! Ein wichtiger Schritt, um in Zukunft Teil der voestalpine European Races zu werden. Die bereits in acht Tagen in Rom ihren Auftakt haben, ehe Paris, Monaco, Berlin und Bern folgen. Bei seinem Besuch konnte Formel-E-Urgestein Lucas di Grassi den Pokal bereits aus nächster Nähe begutachten. „Den will ich unbedingt - aber die anderen 21 Fahrer auch. Es wird verdammt eng“, weiß der 34-jährige Brasilianer, der in 29 der bisher 51 Rennen auf dem Stockerl landete.