Neun Gastschüler üben sich in der Käseherstellung

An dem Kurs „Production and Quality Control of farm-produced Food“ nehmen auch vier Schüler der HBLA Ursprung teil. Für die neun Besucher aus dem Ausland soll neben den intensiven Projektstunden natürlich auch das Sozialprogramm nicht zu kurz kommen: Für sie wird unter anderem eine Stadtführung durch Salzburg organisiert, und es geht für einen Kurztrip nach Wien. Ein Wochenende werden die Gäste, die im Internat der Schule untergebracht sind, bei Ursprunger Schülern zu Hause verbringen. Übrigens: Im Rahmen des Erasmus-Programms sind gleichzeitig auch 22 HBLA-Schüler im Ausland unterwegs, darunter an Schulen in Holland, Dänemark, Norwegen und Schweden.