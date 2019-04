Lena: Per Seelenstriptease in ein neues Leben

Von Midlife-Crisis kann man angesichts des bis heute verschobenen Releasedatums des neuen Albums also nicht sprechen - vielmehr musste sich Lena nach Jahren im Rampenlicht auf sich besinnen, in sich hineinhören und vor allem auch selbst die Schnüre zur Öffentlichkeit kappen. Digital Detox war einer der wichtigsten Zauberbegriffe, mit dem ihr der Schritt zurück ins normale Leben gelang. Eine Zeit lang abgekapselt von allen Social-Media-Kanälen, bot sie der geifernden Masse keine Angriffsmöglichkeiten. Etwa um ihr angesichts der sportlichen Figur Magersucht und Anorexie anzudichten. „Skinny Bitch“ ist auf dem neuen Album „Only Love, L“ eine der programmatischsten Nummern und zeigt offensiv, wie persönlich und verletzlich Lena bestimmte Phasen ihres Lebens abhandelt. „In dem Song geht es darum, was mir in den letzten Jahren für ein Müll von der Yellow-Press angedichtet wurde. Heute nehme ich das nicht mehr ernst, sondern amüsiere mich darüber. Ich bin mir darüber bewusst, dass man nicht mich als Menschen, sondern das angreift, was ich als Projektionsfläche biete.“